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(Görüntülü) Gezi Parkı eylemlerinin 1. yılındaki olaylar: 6 sanığa ceza verildi

Özden ATİK / İSTANBUL, () GEZİ olaylarının birinci yılı nedeniyle Taksim Meydanı'nda düzenlenen izinsiz yürüyüşe katıldıkları ve emniyet güçlerinin dağılma ihtarına rağmen dağılmadıkları iddiasıyla yargılanan 6 tutuksuz sanık,...

Özden ATİK / İSTANBUL, () GEZİ olaylarının birinci yılı nedeniyle Taksim Meydanı'nda düzenlenen izinsiz yürüyüşe katıldıkları ve emniyet güçlerinin dağılma ihtarına rağmen dağılmadıkları iddiasıyla yargılanan 6 tutuksuz sanık, 10 aydan toplam 5 yıl 8 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 15'inci celsesi görülen duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı. Söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Erkan Özcan Özen ve Seyithan Aytekin'in üzerlerine atılı "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Fatma Özdoğan'ı 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanık Ali Tan Kutluay'ı "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından toplam 2 yıl 4 ay 22 gün, sanık Kemal Ural ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 4 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Tolga Tezmen'i ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kasten yaralama" ve "Toplantı ve gösteri kanuna muhalefet" suçlarından toplam 5 yıl 8 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme sanıkların uygulanmasını istemediği için hükmün açıklanmasını geri bırakmazken; herhangi bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle cezalarının ertelenmesine yer olmadığına hükmetti. Kararda, adli emanette bulunan muhtelif sayıda baret, gaz maskesi ve muhtelif malzemeleri delil olarak saklanmasına da karar verildi.

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