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(Görüntülü ) Gezi Olayları'nın 5.yılında İstiklal Caddesi'nde açıklama (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,()-GEZİ Olayları'nın 5.Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grup, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na doğru yürümek istedi. Güvenlik önlemi alan...

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,()-GEZİ Olayları'nın 5.Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grup, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na doğru yürümek istedi. Güvenlik önlemi alan polisin yürümelerine izin vermediği grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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