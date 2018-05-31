Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,()-GEZİ Olayları'nın 5.Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grup, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na doğru yürümek istedi. Güvenlik önlemi alan polisin yürümelerine izin vermediği grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.
(Görüntülü ) Gezi Olayları'nın 5.yılında İstiklal Caddesi'nde açıklama (2)
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,()-GEZİ Olayları'nın 5.Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grup, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na doğru yürümek istedi. Güvenlik önlemi alan...
31 Mayıs 2018 Perşembe 21:49
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.