Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

(Görüntülü) Gezginlerin Van kedisi ilgisi

VAN Gölü Ekspresi ile gezmek için kente kelen turistler, Van kedisini görmeden ayrılmak istemiyor. Kentteki Kedi Villası'nı ziyaret turistler, buradaki kedilere yoğun ilgi gösteriyor. Van Gölü Ekspresi gezginlerin yeni gözdesi oldu. Ankara'dan...

VAN Gölü Ekspresi ile gezmek için kente kelen turistler, Van kedisini görmeden ayrılmak istemiyor. Kentteki Kedi Villası'nı ziyaret turistler, buradaki kedilere yoğun ilgi gösteriyor. Van Gölü Ekspresi gezginlerin yeni gözdesi oldu. Ankara'dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi'nin yolcuları, buradan da kent merkezine geçiyor. Van'ı daha yakından tanımak isteyen ziyaretçiler, kentin tarihi ve kültürel yerlerini geziyor, yöresel lezzetleri tadıyor. Aralarında yabancıların da olduğu turistler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında olan bir gözü mavi bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedilerini ziyaret etmeden de dönmüyor. ÇOK MUTLUYUZ Merkezin müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, ziyaretlerden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Van Gölü Ekspresi, nostaljik bir yolculuk talebiyle bu aralar çok popüler. İnsanlar gezdikleri, yolculuk yaptıkları yerleri daha yakından tanımak istiyor. Gelen yolcular, kentin tarihi yerlerini tanıyor, Van kahvaltısını tadıyor. Ama merkezimizdeki Van kedilerini de görmeden gitmiyor. Biz de bu ziyaretlerden oldukça memnunuz" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328