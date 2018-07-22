(Görüntülü) Germencik'te 40 derece sıcakta boğa güreşleri

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen boğa güreşleri, 40 dereceyi bulan sıcak altında yapıldı. İzleyenler sıcaktan korunmak için şemsiyelerin altına sığınırken, ağaç dallarını traktörlerinin üzerine örterek gölgelik alan oluşturup, serinlemeye çalışanlar da dikkat çekti. Bazı boğalara da serinlemeleri için karpuz yedirildi.



Germencik Belediyesi'nce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen boğa güreşlerii, 40 derece sıcağın altında, Alangüllü Arenası'nda gerçekleştirildi. Aydın, Muğla ve İzmir'in yanı sıra Artvin'den getirilen toplam 110 boğa güreştirildi.



Sahipleri, güreşi tamamlayan bazı boğalara serinlemeleri için karpuz verdi. Havanın sıcak olması nedeniyle vatandaşların geçen yılki kadar ilgi göstermediği boğa güreşine katılanlar sıcaktan korunmak için farklı yöntemlere başvurdu. Vatandaşların bazıları bahçelerden kestikleri ağaç dallarını traktör veya kamyonetlerin üzerine örttü. Birçok vatandaş şemsiye açtı. Ağaç dallarını traktörlerinin üzerine örten ve gölgelik yaratıp serinlemeye çalışanlar da dikkat çekti. Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın, güreşe katılan hayvan sahiplerine teşekkür etti.