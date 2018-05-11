(Görüntülü ) (Geniş Haber) Ali Bulaç'ın Tahliyesine Karar Verildi(ARŞİV)

Özden ATİK / İSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi. Şahin Alpay hakkındaki ev hapsi de kaldırıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları alındı. Sanıkların ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, ara kararında, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklar Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir hakkında, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyetlerinin değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre ve delillerin toplanmış olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, tutuklu bulundukları bütün suçlar yönünden tahliye taleplerinin kabulü oy çokluğu ile kararlaştırıldı. Üye hakim, Mehmet Özdemir'in tahliyesine katılmakla beraber Ali Bulaç'ın tahliyesine ilişkin atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki mevcut delil durumunu gerekçe göstererek muhalefet şerhi koydu. Tutuksuz sanık Şahin Alpay'ın konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılıp haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması şeklinde adli kontrol tedbirine hükmetti. Duruşma 7- 8 Haziran'a bırakıldı.