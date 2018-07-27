Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Güler'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor. Güler ve Dündar, İstanbul'daki birliklerde inceleme ve denetlemeler yapıyor.
(Görüntülü) Genelkurmay Başkanı Güler, İstanbul'da birlikleri denetliyor
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Güler'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor. Güler ve Dündar, İstanbul'daki birliklerde...
27 Temmuz 2018 Cuma 12:00
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