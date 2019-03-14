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(Görüntülü) Genç yazar ilk kitabını imzaladı

Mithat ÜNAL/ ANAMUR (Mersin), () Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Alper Arslan, polisiye kategorisindeki ilk kitabı 'Kargaşa'yı okurları için imzaladı. Arslan, ilçe merkezindeki Muşurup Sanat Sokağı'nda imza günü düzenledi. Okurların...


Mithat ÜNAL/ ANAMUR (Mersin), () Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Alper Arslan, polisiye kategorisindeki ilk kitabı 'Kargaşa'yı okurları için imzaladı.


Arslan, ilçe merkezindeki Muşurup Sanat Sokağı'nda imza günü düzenledi. Okurların satın aldığı kitapları imzalayan 19 yaşındaki Arslan, "Yazarken hem heyecanlandım hem duygusallaştım. Okuduğumda da aynı duygular içerisine girdim. Kitabı 18 yaşında okuyorsanız farklı bir anlam kazandırabilirsiniz. İleride tekrar okuduğunuzda çok farklı anlamlarla yorumlayabileceğiniz bir kitap çıkarmak istedim. Yani saklayabileceğiniz bir eser olarak sunmak istedim" dedi.


İlk etapta bin 50 adet basılan Kargaşa, ilçedeki kırtasiye ile web sitelerinde satışa çıktı.

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