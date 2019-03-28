(Görüntülü) Genç'te 'Komşumla Huzurluyum' projesi

BİNGÖL'ün Genç İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, 'Komşumla Huzurluyum' projesi kapsamında komşusunu ziyaret etti. Kaymakam Vural, bütün komşularıyla bir araya gelip, tanıştığını belirterek, "O eski mahalle kültürümüzü geliştirmek istiyoruz" dedi. Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca hayata geçirilen 'Komşumla Huzurluyum' projesinde komşular arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında emniyet, kamu kuruluş lojmanlarına komşu olan aileler ziyaret edilip, talep ve beklentiler yerinde tespit ediliyor. Komşular arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmek, ailelerinin sosyal uyumuna katkıda bulunmak, devlet vatandaşın kaynaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen projede, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve Yeşilay da çalışmalara katkı sunuyor. 'ESKİ MAHALLE KÜLTÜRÜMÜZÜ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ' Genç Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, beraberindeki Emniyet Müdürü Şenol Toklu ve eşi Fatma Toklu ile birlikte proje kapsamında komşusunu ziyaret etti. Kaymakam Vural, komşuların dayanışmasını artırmak ve tanışmalarını sağlamak için böylesi bir projenin hazırlandığını ifade ederek, "Bu projeyle mahalle kültürümüzü geliştirmek, komşularımızla devlet kurumlarımız arasında bir sıcaklık sağlamak ve onların sosyal, kültürel anlamda ve eğitsel anlamda desteklenmesini sağlamak için faaliyetler planladık. Öncelikle bütün komşularımızla bir araya gelip, onlarla tanışıyoruz. Onların bizlerden taleplerini alıp ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. O eski mahalle kültürümüzü geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla vakıf personelimiz ve ilçe emniyet müdürlüğümüz devamlı sahada çalışıyorlar. Biz de arasıra iştirak ederek onların sıcak ortamlarını yerinde inceliyoruz" dedi.