(Görüntülü) Genç Kartalllar Haftası'nda Solotürk'ten nefes kesen gösteri

Yılmaz BEZGİN-Cemal YURTTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, () MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Genç Kartallar Haftası" etkinlikleri kapsamında "Solotürk" F-16 uçağı ile nefesleri kesen bir gösteri uçuşu yaptı. Renkli görüntülere sahne olan gösteriyi vatandaşlar ilgiyle takip etti.