Yılmaz BEZGİN-Cemal YURTTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, () MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Genç Kartallar Haftası" etkinlikleri kapsamında "Solotürk" F-16 uçağı ile nefesleri kesen bir gösteri uçuşu yaptı. Renkli görüntülere sahne olan gösteriyi vatandaşlar ilgiyle takip etti.
(Görüntülü) Genç Kartalllar Haftası'nda Solotürk'ten nefes kesen gösteri
Yılmaz BEZGİN-Cemal YURTTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, () MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Genç Kartallar Haftası" etkinlikleri kapsamında "Solotürk" F-16 uçağı ile nefesleri kesen bir gösteri uçuşu yaptı. Renkli...
11 Mayıs 2019 Cumartesi 22:37
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