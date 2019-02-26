(Görüntülü) Genç hakem Özge, son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'da rahim kanseri nedeniyle hayatını kaybeden bölgesel futbol hakemlerinden Özge Kanbay (22), son yolculuğuna uğurlandı.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisi ve bölgesel futbol hakemi Özge Kanbay, rahim kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Daha önce Manisa Esnaf Gençlikspor'da futbol da oynayan Özge Kanbay için Türkiye Futbol Federasyonu taziye mesajı yayınlarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da acılı aileyi arayıp başsağlığı diledi.



Özge Kanbay için bugün Hatuniye Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Süper Lig hakemlerinden Koray Gencerler ve Çağlar Uyarcan, eski Süper Lig hakemlerinden Yunus Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Özer Şenoğlu, Özge'nin hakem arkadaşları, okul arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazında Özge Kanbay'ın tabutunun üzerine çok sevdiği hakem forması örtüldü. Özge Kanbay'ın cenazesi, namazın ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



TEDAVİ GÖRÜYORDU



Özge Kanbay'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde geçen yıl temmuz ayından bu yana tedavi gördüğü öğrenildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde geçen kasım ayında rahim kanseri nedeniyle ameliyat olan Özge Kanbay'ın 20 gündür de yine MCBÜ hastanesinde yatılı olarak kemoterapi tedavisi gördüğü belirtildi. Genç yaşta bölgesel liglerde birçok maçta düdük çalan Özge Kanbay'ın futbol hakemliğine Manisa'daki lise yıllarında beden eğitimi öğretmeni olan, eski Süper Lig hakemlerinden Yunus Yıldırım'ı örnek alarak başladığı öğrenildi.