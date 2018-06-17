Restorasyon çalışmaları devam eden yalının önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu. Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, () İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören tarihi yalının hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı “Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisanda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış kazanın ardından yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Mayıs ayında restorasyona başlanan yalının daha önceki hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.
(Görüntülü) Geminin çarptığı tarihi yalıya fotoğraflı kamuflaj
Restorasyon çalışmaları devam eden yalının önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu. Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, () İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi...
17 Haziran 2018 Pazar 09:43
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