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(Görüntülü) Geminin çarptığı tarihi yalıya fotoğraflı kamuflaj

Restorasyon çalışmaları devam eden yalının önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu. Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, () İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi...

Restorasyon çalışmaları devam eden yalının önüne hasarsız halinin fotoğrafı konuldu. Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, () İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hasar gören tarihi yalının hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı “Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisanda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış kazanın ardından yalıda büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Mayıs ayında restorasyona başlanan yalının daha önceki hasarsız halinin fotoğrafıyla kapatıldığı görüldü.

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