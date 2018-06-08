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(Görüntülü) Gelir uzmanlarından, Bakan Ağbal'a atma türkülü '3600 ek gösterge' talebi

TRABZON'da, 3600 ek göstergede merkez-taşra ayrımının kaldırılmasını isteyen bir grup gelir uzmanı türküyle Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi. Ek gösterge talebi için kemençe eşliğinde yöreye özgü kendi besteledikleri atma türküyü...

TRABZON'da, 3600 ek göstergede merkez-taşra ayrımının kaldırılmasını isteyen bir grup gelir uzmanı türküyle Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi. Ek gösterge talebi için kemençe eşliğinde yöreye özgü kendi besteledikleri atma türküyü seslendiren gelir uzmanlarının görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı. Trabzon'da Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan gelir uzmanları, kendilerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınmasına yönelik taleplerini türkü ile dile getirdi. Zağnos Vadisi'nde bir araya gelen bir grup gelir uzmanı, kemençe eşliğinde türkü söyleyip, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi. Yöreye özgü şiveyle taleplerini besteye döküp atma türküyle söyleyen gelir uzmanları görüntüleri sosyal medyadan da paylaşarak, merkez taşra ayrımının kaldırılmasını ve 3600 ek gösterge verilmesini istedi. 'Eşitlik adalet istiyoruz' yazılı gömlek giyen gelir uzmanı Alay Hamzaçebi'nin seslendirdiği atma türkünün sözleri ise şöyle: "Bir türkü söyleyelim Trabzon'dan Bakan'a Versin ek göstergeyi gelir uzmanlarına Topladık vergileri, dağıttık bol kepçeden Gelir uzmanlarını hiç görmedin bütçeden Mükellefle barıştın, bizimle de uzlaşsan Merkez taşra farkını bir kaldırsan kaldırsan İlettik talepleri sorunları çözsen Merkez taşra farkını ne olursun gidersen"

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