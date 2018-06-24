(Görüntülü) Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, dünyaevine girmeye hazırlanan ve düğün gününü 24 Haziran'a denk getiren çift, gelinlik ve damatlıkla oy kullandı. Cansu Kılıç ve Serhat Genç, oy kullanıp, düğün salonuna gitti. Adıyaman'da yaşayan Cansu Kılıç ile Serhat Genç, düğün arabası ile Yavuzselim İlkokulu'na gelerek, 1342 No’lu sandıkta oy kullandı. Zılgıtlar eşliğinde oy veren Cansu Kılıç, heyecanlı olduğunu söyledi. İlk oyunu gelinliğiyle kullandığı için çok mutlu olduğunu belirten Kılıç, "Bu mutlu günde iki heyecan yaşıyorum ve çok mutluyum" dedi. Serhat Genç ise evlendiği gün oy kullanmanın heyecan verici olduğunu dile getirdi.