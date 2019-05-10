(Görüntülü) Gelinciklerin oluşturduğu manzara ilgi çekti
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla açan gelincikler görsel şölen sunuyor. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta Kozdere Mahallesi’ndeki tarlalarda açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı. Gelinciklerin oluşturduğu...
10 Mayıs 2019 Cuma 12:37
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla açan gelincikler görsel şölen sunuyor. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta Kozdere Mahallesi’ndeki tarlalarda açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı. Gelinciklerin oluşturduğu manzarayı gören vatandaşlar doğa ile başbaşa olmanın tadını çıkartırken öz çekim yaparak anı ölümsüzleştiriyor. Çiçek açan milyonlarca kırmızı gelinciği görüntülemek için araziye fotoğraf tutkunlarının yanısıra çok sayıda kişi akın ediyor.
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