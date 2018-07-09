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(Görüntülü) Gelin ve damadın etrafında drift yaptı

SİVAS'ta dün gece saatlerinde düğün konvoyu yapan araçlardan biri, gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, gece saatlerinde Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde meydana...

SİVAS'ta dün gece saatlerinde düğün konvoyu yapan araçlardan biri, gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kentte düğün konvoyu yaparak tur atan gençler, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra gelin ve damat yol ortasına geçti. Bir otomobil ise gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Aracın, gelin ve damadın etrafındaki tehlikeli dönüşü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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