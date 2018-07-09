(Görüntülü) Gelin ve damadın etrafında drift yaptı

Olay, gece saatlerinde Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kentte düğün konvoyu yaparak tur atan gençler, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra gelin ve damat yol ortasına geçti. Bir otomobil ise gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Aracın, gelin ve damadın etrafındaki tehlikeli dönüşü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kentte düğün konvoyu yaparak tur atan gençler, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra gelin ve damat yol ortasına geçti. Bir otomobil ise gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Aracın, gelin ve damadın etrafındaki tehlikeli dönüşü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.