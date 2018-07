(Görüntülü) Geleceğin yelkencileri yetişiyor

Erol AKKIR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,()ANTALYA Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü (AYDİK), geleceğin yelken sporcularını yetiştiriyor. AYDİK Başkanı Mehmet Adsız, 1996 yılından bu yana yelken faaliyetlerini sürdüren bir kulüp olduklarını ifade etti. Adsız, her yıl temel yelken eğitimi kapsamında temmuz ve ağustos aylarında, yelken eğitim kursları verdiklerini belirterek, Eğitimler sonrasında çocuklarımız optimist ve lazer sınıflarında yelkenli tekneler üzerinde, teknelerini idare edebilme kapasitelerine ulaşıyor dedi. Temel yelken eğitimlerinin ardından sportif amaçlı müsabakalara hazırlık yönünde kış kurslarının da devam ettiğini söyleyen Adsız, Bu spora devam etmek isteyen çocuklarımız, sıralamalar içersinde lisanslı sporcu haline geliyor. Daha sonra da kulübümüz bünyesinde ülke genelinde ve bölgesel müsabakalarda kulübümüzü temsil ediyorlar. Kulübümüz yaz ve kış kurslarının dışında, her yıl dört veya beş yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Ancak bu yarışlar Antalya bölgesinde yapılan müsabakalar. Milli bayramlarda düzenlediğimiz yarışlar. Bu yarışmalarda eğitimini bizde tamamlayan sporcular ya da dışarıdan katılan dereceye giren sporcular ödüllerini alıyor. Kendilerini bu ortamda deneme fırsatı buluyorlar diye konuştu. BÜYÜKŞEHİR DESTEKLİYOR Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katkılarıyla Konyaaltı Plajı başlangıcında, varyantın hemen altında, uluslararası normlarda güzel bir tesise sahip olduklarını söyleyen Adsız, Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bizim en büyük destekçimiz. Yeni yerimizde ülkesel bazda yarışmalara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu ile yarışmalara ev sahipliği yapıp ülke çapında ve uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapmak istiyoruz. İmkanlarımızın artacağı yeni yerimizde daha çok çocuğa eğitim vermek istiyoruz. Antalya Körfezi'nde daha çok çocuğun, genç ve yetişkinin güven ve zevkle yelken sporu ile buluşmasını hedefliyoruz diye konuştu. YETİŞKİNLERE YELKEN EĞİTİMİ Bu yıl çocuk yaş gruplarının yanı sıra yetişkinlere de yelken eğitimi vermeye başladıklarını ifade eden Adsız, Artık bize başvuran yaş sınırı olmadan herkese kucak açıyoruz. Antalya'da ne kadar çok insanı yelken sporu ile tanıştırırsak hedefimize o kadar yaklaşmış oluruz dedi. AİLELERE SESLENDİ Ailelere de mesajı olduğunu aktaran Adsız, Yelken sporu çocukların gelişimi açısından çok önemli. Çünkü bu sporu yapan çocuk diğer sporlardan çok daha fazla dinamiklerle uğraşıyor. Denizin kendisi, akıntısı ve rüzgarını hesap etmek zorunda. Bir yandan da değişken rüzgarı hesap etmek, teknesine yön vermek zorunda kalıyor. Diğer yandan da rakibini kontrol etmeye çalışıyor. Tüm bunların ışığında bir doğa sporu ile uğraşıyorsunuz. Çocuk bu sporu yaparken çok büyük güvene sahip oluyor, analiz yeteneğine sahip oluyor. Yelken sporcusu yaşıtları ile mukayese edilirse özgüven açısından farklı bir konuma ulaşmış oluyor dedi. LAZER VE OPTİMİST SINIFI Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü Yelken antrenörü Süleyman Ellialtı ise faaliyetlerini daha çok temmuz ve ağustos aylarında yoğunlaştırdıklarını belirtti. Ellialtı, lazer ve optimist grupları olduğunu, 7-15 yaş arasındaki çocuklara yelken sporunu ve denizi sevdirmek, daha çok bu spora ilgi çekmek için kurslar açtıklarını anlattı. Ellialtı, Kurs dönemlerimiz bir ay sürüyor. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri 09.30-13.00 saatleri arasında eğitimlerimiz oluyor. Şu an 50 öğrencimiz var. 10 lazer, 40 optimist sporcumuza kurs veriyoruz dedi. Yelken sporuna gönül veren Batu Açıkbaş, Gökalp Küpesiz, Ali Kemal Şen, Arın Açıkgöz, arkadaş dayanışmasını, takım olma ruhunu yelken sporu yaparak geliştirdiklerini ifade edip, Antalya'da denizle iç içe yaşayıp da denizden uzak kalan tüm arkadaşlarını yelken sporu yapmaya davet etti.