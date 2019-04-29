(Görüntülü) “Geleceğin Tıbbı” İstinye Üniversitesi'nde tartışıldı

İSTANBUL, () – İSTİNYE Üniversitesi’nde düzenlenen “Geleceğin Tıbbı” konulu sempozyumda gelişen bilim ve teknolojinin tıp alanındaki etkileri tartışıldı. Sempozyumda konuşma yapan İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve MLP Care Başkanı Dr. Muharrem Usta “Geleceğin başarılı doktorları yapay zekayı en iyi kullanan doktorlar olacak” diyerek yapay zekanın tıp alanındaki kullanımına dikkat çekti. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Curly Doc Says Kulübü tarafından “Geleceğin Tıbbına Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda alanında uzman akademisyenler tarafından kök hücrenin, yapay zeka cerrahisinin geleceği ele alınarak kanser ve mikrobiyota ilişkisi, biyonik görme ile yapay zekanın tanı ve tedavilerde kullanımı gibi konular tartışıldı. Sempozyumda İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta, İstinye Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Erdal Karaöz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sacit Karamürsel, SBF Dekanı Prof. Dr. Engin Ulukaya, Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Köylüoğlu konuşma yaptı. Sempozyumu düzenleyen Curly Doc Says Kulübü Başkanı ve İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Asude Kaya, “Tıp eğitiminin artık çok farklı bir yere gittiğinin farkındayız. Özellikle okulumuz yapay zeka ve kök hücre çalışmalarına çok önem veriyor. Biz de ne kadar değişimin içinde olursak o kadar kendimizi geliştireceğimizi bildiğimiz için bu etkinliği düzenledik” diye konuştu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz, gelişmiş birçok ülkede organ üretimi üzerine laboratuvarında yoğun çalışmaların olduğunu söyleyerek, “Kök hücreler kullanıp üç boyutlu yazıcılar ve bir takım programlamalarla gelecekte kalp, karaciğer mutlaka üretilecek” dedi. TIBBIN GELECEĞİNDE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ VAR Sempozyumda ‘Kök Hücrenin Geleceği’ başlıklı sunum yapan İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz ise, “Kök hücre, vücudumuzun birçok organında, dokusunda var. Saçımızın uzamasından tutun da kemik iliğinde kan yapımında sorumlu olan hücreler. İyi seçilmiş hastalarda, iyi laboratuvarlarda üretilmiş hücreler ve hekimlerle gerçekleştirilen kök hücre tedavilerinde başarılı oluyoruz o konuda bir endişemiz yok” dedi. Kanserle savaşta kök hücrelerin kullanılması noktasında görüş birliği olduğunu aktaran Prof. Dr. Erdal Karaöz, “Tıp ve yaşam bilimlerinin geleceğinde kök hücre tabanlı tedaviler, hücresel ve gen tedavileri, doku mühendisliği, genetik manipülasyonlu hücrelerle hastalıkların tedavisi gündemi çok işgal edecek. Çok büyük ihtimalle de klinikte rutin uygulama alanları bulunacak. Bugün artık kanserle savaşmanın kemoterapik ajanların yanı sıra mutlaka hücresel immunoterapinin olması gerektiği noktasında görüş birliği var. Bu noktada gerçekten büyük ilerlemeler oluyor” ifadelerini kullandı. KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde araştırmalar yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Karaöz, “Kök hücrelerin hayvan çalışmalarını yıllar önce bitirdik. Günümüzde Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınarak yapılan çalışmalarda tabii ki çok başarılı olunan vakalar var ama hiç başarılı olunmayan vakalar da var. Biz bunları bakanlığın kontrolü altında yaptığımız klinik araştırmalarda anlayamaya çalışıyoruz. Hangi vakalarda daha başarılıyız? Hangilerinde daha az başarılıyız? Bunları anlayacağız bu veriler Türkiye çapında toplanacak, değerlendirilecek ve daha ileriye bakacağız” diye konuştu. “DAMAR ÜRETTİK, DERİ ÜRETECEĞİZ” 3 boyutlu biyo yazılıcılarla organ üretiminde gelişmeler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erdal Karaöz, “Biz de İstinye Üniversitesi’nin laboratuvarlarında damar ürettik yakın bir gelecekte deri üreteceğiz. Kök hücreleri kullanıp üç boyutlu yazıcılar ve bir takım programlamalarla gelecekte kalp, karaciğer mutlaka üretilecek” dedi. İNSAN ÖMRÜ UZAYACAK Prof. Dr. Karaöz, “Dünyada gelişmiş birçok ülkenin laboratuvarında bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Zaten minyatür kalp ve karaciğer yapıldı. Bilim insanları hayal ederek bu başarılara ulaşıyor. 10-15 yıl sonra belki daha uzun sürecek ama kalp yetmezliği olan ve bağış bekleyen bir hastanın kök hücreleri kullanılarak birkaç ay içerisinde laboratuvarda kalbinin üretildiğini hayal edin. Üretilen kalbin tekrar o insana nakledildiğini düşünün bu müthiş bir şey. Bunlar gerçekleşecek ben inanıyorum. İnsan ömrünü de yüzde 100 uzatacak” diye konuştu.