(Görüntülü) Geleceğin otomobili 'Bow İstka' Şehitler Abidesi'nde tanıtıldı

ÇANAKKALE'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) üretilen ve güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç 'Bow İstka', test edilerek, tanıtıldı. Şehitlikleri ziyarete gelenler, aracı ilgiyle inceledi.



İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından 2017 yılında geliştirilen ve güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç, 'Bow İstka', test ve tanıtım amacıyla çıktığı Türkiye turunun ilk ayağı olan Çanakkale'ye geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi önünde tanıtılan ve tören alanında tur atan araç, şehitlikleri ziyarete gelenlerin ilgi odağı oldu. Teknik ekipten bilgi alan ziyaretçiler, araç önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çanakkale'den sonra Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya gidecek ve son durağında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak araç ile ilgili bilgi veren Güneş Arabası Proje ekibi üyesi ve İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay, İTÜ Rektörlüğü destekli proje ile Türkiye'deki vatandaşları teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek için tura çıktıklarını söyledi. Aracın yeni eklentileri ve teknolojilerini de bu sayede test etme fırsatı bulacaklarını belirten Atalay, şunları söyledi:



"Bu tur kapsamında çok önemli olan 16 Temmuz gününde şehitlerimizi anmak ve onların bize emanet bıraktığı teknolojik gelişmeleri ileriye taşıyarak daha iyi seviyelere getirmek adına çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü göstermek istedik. 140 km/s hız yapabilen bu aracımızın 6.1 kws batarya paketi bulunmaktadır. Sadece bataryası ile 345 kilometre yol alabilmektedir. Fakat görmüş olduğunuz üzerindeki güneş panelleri eklendiğinde bu mesafe 750 kilometreye kadar çıkabilmektedir. Normal düz bir yolda 75 kilometre saat hızla hiç durmadan güneşten aldığı enerji ile gidebilme kapasitesine sahiptir. Görmüş olduğunuz araç 171 kilo ağırlığında ve karbonfiber maddesinden oluşmaktadır. Bu elektrikli araçların yoğunluğu önümüzdeki dönem artacaktır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, görmüş olduğunuz elektrikli otomobil projesi ile gerek vergilerden gerekse fiyat anlamında daha ucuz araçlar piyasaya sunularak, bu araçların yaygınlaşması sağlanacaktır. Altyapı olarak gereken mühendis adayları da bizim ve bizim gibi proje takımları sayesinde oluşacaktır" dedi.



Atalay, 2017 yılında yaptıkları araç ile aynı yıl Ekim ayında Avustralya’daki dünya turnuvasında yarıştıklarını ve 3 bin kilometre zorlu koşullarda Türkiye’yi temsil etme şansı bulduklarını hatırlattı. Ekip, güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç ile yarın Bursa'ya hareket edecek.