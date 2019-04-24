(Görüntülü) Geleceğin mucitleri projeleriyle dikkat çekti

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencileri, ürettiği teknolojik ürünlerle beğeni topladı. Dersten arta kalan zamanlarını bilim ve teknolojiye ayıran öğrenciler, çiftçi babaları yorulmaması için uzaktan kumanda edilebilen insansız tarım aracı, kalbi duran insanların hayatlarını kaybetmemeleri için de otomatik kalp masajı yapan cihaz üretti.

Sarayköy'ün kırsal Duacılı Mahallesi'ndeki Ahmet Güdücü Ortaokulu'nun teknoloji ve tasarım öğretmeni Murat Çankaya ve araştırma projeleri sorumlusu Fatma Yelpaze, öğrencileriyle birlikte teknolojik ürünler üretmek için çalışmaya koyuldu. 102 öğrencinin katıldığı çalışma grubu, okulun atölyesinde 25 proje hayata geçirdi. Bu projelerden 21'i, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Dikkat çeken işlere imza atan öğrenciler, projelerini okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'yla sergiledi. Akıllı köy evi, güneş enerjisiyle çalışan lunapark, elektrik üreten bisiklet, otomatik kalp masajı standı, otomatik tarla süren traktör, görme engelliler için mesafe sensörlü şapka gibi projeler üreten öğrenciler, yaptıklarıyla beğeni topladı.

KALP MASAJI YAPAN CİHAZ DİKKAT ÇEKTİ

Ahmet Güdücü Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencilerinden Tahsin Güdücü ve Melih Akan tarafından hayata geçirilen otomatik kalp masajı standı projesi dikkat çekti. Bilinçli ilkyardıma dikkat çekmek amacıyla başlatılan proje kapsamında öğrenciler, gerekli anlarda kalbi duran kişilere kalp masajı yapabilen bir robot yaptı. Robota hız ayarı ekleyen öğrenciler, olası bir durumda sağlık ekipleri gelinceye kadar belirlenen hızda kalp masajı yapabilmeyi mümkün hale getirdi. Projede yer alan öğrencilerden Tahsin Güdücü, insanların hayatını kurtarmak için böyle bir cihaz ürettiklerini belirterek, Kalp krizi geçiren insanların hayatını kaybetmemesi için böyle bir proje yaptık. Cihazımızın ambulanslarda, hastanelerde kullanılmasını istiyoruz dedi.

Ailesi geçimini çiftçilikle sağlayan 7'nci sınıf öğrencilerinden Turgay Girgin, arkadaşları Fevziye Altundağ ve Ecrin Güder ile birlikte insansız tarım aracı tasarladı. Yazılım geliştiren öğrenciler, telefonlarına yükledikleri uygulama sayesinde araçlarını uzaktan kontrol edilebiliyor. Mini traktör şeklindeki araç, hem ekim yapabiliyor hem de tarla sürebiliyor. Çiftçilerin fazla yorulmaması için bu projeyi tasarladıklarını kaydeden Turgay Girgin, Bizim ailelerimiz çiftçi, babalarımız yorulmasın diye bu projeyi tasarladık. Projemiz sayesinde aynı anda tarla sürülüp tohum ekimi yapılabiliyor. Telefonumuza yüklediğimiz uygulama sayesinde, internete bağlı olduğumuz sürece dünyanın öbür ucundan bile kontrol edilebiliyor dedi.

'ONLARLA GURUR DUYUYORUM'

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Murat Çankaya, öğrencilerinin ortaya çıkardıkları projeler nedeniyle gururlu olduğunu belirterek, 5 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Robotik ve kodlama alanında çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerime, hayallerinin teknoloji sayesinde gerçekleşebildiğini göstermeye çalışıyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Azimle çalıştılar, çok güzel projeler ortaya çıkardık diye konuştu.