(Görüntülü) Geleceğin deniz subayları açık deniz seferinde

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, () DENİZ Harp Okulu öğrencisi 170 bahriyeli, donanmanın en yeni gemisi olan TCG- Sancaktar ile bir ay sürecek açık deniz seferine çıktı. Geleceğin deniz subayları için büyük önem taşıyan ve 1 ay sürecek sefer, Atlas Okyanusu'nda sırasıyla İtalya'nın Catania, Portekiz'in Lizbon, İspanya'nın Palma De Mallorca, Fransa'nın Toulon ve Muğla'nın Aksaz Limanlarını kapsayacak. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin 'Açık Deniz Eğitimi Seyri' için uğurlama töreni düzenlendi. Deniz Harp Okulu'nun Tuzla'daki yerleşkesinde düzenlenen törene, başta Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer olmak üzere, Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan ile öğretim görevlileri, sefere çıkacak öğrenciler, misafir öğrenciler ve aileleri katıldı. DENİZ HARP OKULU KOMUTANI'NDAN ÖĞRENCİLERE Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Tuğamiral Koçer, genç bahriyelileri, donanmada alacakları görevlere hazırlanmaları, uluslararası ortamda temsil yeteneklerinin güçlendirilmesi, değişik kültürler arasında mukayese imkanı sağlamak ve bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla açık deniz eğitim seferine uğurladıklarını söyledi. 30 GÜN SÜRECEK Tuğamiral Koçer, genç bahriyelilerin donanmanın en yeni gemisi TCG - Sancaktar ile Akdeniz'de ve Cebelitarık Boğazı aşılarak Atlas Okyanusu'nda sırasıyla İtalya'nın Catania, Portekiz'in Lizbon, İspanya'nın Palma De Mallorca, Fransa'nın Toulon ve Muğla'nın Aksaz Limanlarını gidileceğini, seferin 30 gün süreceğini söyledi. "TEORİK BİLGİLERİ UYGULAMA İMKANI BULACAKSINIZ" Öğrencilerin açık deniz eğitimleri hakkında açıklamalarda bulunan Koçer şunları söyledi: "Bahriyeliler, açık deniz eğitimleri taktik manevralar, seyir, yangın kara savunma, makine ve gemicilik eğitimlerini kapsayan meşakkatli bir eğitime tabi tutulacak. Eğitim ve öğretim döneminde edindiğiniz teorik bilgileri uygulama imkanı bulacaksınız. Donanmamıza yeni katılan ve günümüz deniz harekatı ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayan modern silah ve sistemlere sahip TCG-Sancaktar ile icra edilecek bu açık deniz eğitimleri ile Donanmamız, gemilerindeki yaşamı gerçek koşullarda eğitim yaparak öğrenecek ve köprü üstü -makine vardiya subaylığı yeteneklerinizi güçlendireceksiniz." AİLELERİ UĞURLADI Konuşmanın ardından tören geçişi yapan öğrenciler, TCG -Sancaktar'a bindi. Aileler de, hareket eden gemideki çocuklarını selamlayarak uğurladı. 13 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında sürecek açık deniz eğitimine 152'si 2. ve 3. sınıf öğrencisi, Romanya, Azerbaycan ve Tunus'tan 18'i misafir öğrenci olmak üzere toplam 170 öğrenci katılıyor. TCG-Sancaktar'ın Komutanı Deniz Yarbay Serhan Ateş'in komutasında öğrenciler, taktik manevralar, seyir, yangın ve yara savunma, makine ve gemicilik eğitimlerini kapsayan açık deniz eğitimlerine tabi tutulacak, teorik bilgilerini uygulama imkanı bulacak.