(Görüntülü) Geceleri çöpçü gündüzleri gazeteci

İSTANBUL, () – Geçimini Eyüpsulltan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çöpçülük yaparak sağlayan Osman Yiğit, gündüzleri de başta kendi ülkesi olmak üzere 4 ilçe için aylık bir gazetede fikir işçiliği yapıyor. Yiğit, çöpçülükten kazandığı parayı da gönlünün mesleği gazeteciliğe yatırıyor. Geceleri çöp konteynırlarını ekip arkadaşlarıyla bir bir araca boşaltan 52 yaşındaki Osman Yiğit, tüm zorluklara rağmen hayalinin peşinden gitmekten vazgeçmemiş, gazetecilik aşkını hayata geçirmiş. Eyüpsultan Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Osman Yiğit, hem gazetecilik hem de çöpçülük yapmanın gönül işi olduğunu söylüyor. Geceleri çöpçülük yapan Yiğit, gündüzleri de aylık yerel bir gazetede fikir işçiliği olan gazetecilik mesleğini yapıyor. “HER İKİ MESLEĞİMİ DE SEVEREK YAPIYORUM” 52 yaşındaki Osman Yiğit, “Her iki mesleğimi de severek yapıyorum. Gazetecilik geçmişte de radyoculuk yaptığım dönemde içimde ukde kalmıştı. Bu hayali gerçekleştirmiş oldum. Arkadaşlarımız ve yakınlarımız sayesinde dört ilçeye hitap eden bir gazete yayınlıyoruz; Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa. Ayda bir çıkıyor gazetemiz ancak sabırsızlıkla bekleyen okurlarımız var. Herkes semtinin haberlerini bekliyor. Burada gündüz işim bitince de akşamları diğer işime gidiyorum ve orada da işimi seviyorum” diye konuştu. “TEMİZLİK İŞLERİNDE ZORLANDIM” Günümüzde insanların sadece bir iş yerinde çalıştıklarında bile motivasyon sorunu yaşarken, iki işte çalışmanın zorluklarını dile getiren Osman Yiğit, şöyle konuştu: “Temizlik işlerinde baya zorlandım. Hiç yapmadığım bir meslekti sonuçta, ancak o çalışanların arasında olmayı çok istedim. Onların tatmış olduğu duyguyu yaşamak istedim. Önce zorlandım dediğim gibi ancak sonradan iş sevdirdi kendini. Çünkü insanlarımızın yapmak istemediği bir işi yapmak istedim ben. Bunu da başardım ve severek yapıyorum işimi.” Gazetecilik mesleğine bağlı olan Osman Yiğit, vatandaşların ulusal ve yerel gazetelere önem göstermesini söyledi. Yiğit, gazeteyi çıkarmak ve vatandaşlara ulaştırmak adına gece çalıştığı temizlik işlerinden elde ettiği para ile de gazeteye maddi katkı yaptıklarını da ifade ederek, devletin de çıkaracağı kanunlarla özellikle yerel gazetelere destek olunması gerektiğini söylüyor.