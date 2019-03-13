Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() AÇILIŞINI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.
(Görüntülü) Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün
Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() AÇILIŞINI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını...
13 Mart 2019 Çarşamba 09:22
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