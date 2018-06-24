(Görüntülü) Gazipaşa'da 25 seçmene seyyar sandık

Yücel BULUT GAZİPAŞA (Antalya), () Gazipaşa'da yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar evlerine getirilen seyyar sandıklarda oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Antalya Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla oluşturulan seyyar sandık ekipleri, önceden başvuruları kabul edilen hastalara yardımcı olabilmek için sabah saatlerinde Gazipaşa Adliyesi önünden hareket etti. Ekipler, yaşlı ve bakıma muhtaç 25 hastanın oy kullanması için evlerine seyyar sandıkları götürdü. Sandık başkanı ve üyelerin nezaretinde evlerinde oy kullanan seçmenler ilk kez hayata geçen bu uygulamadan dolayı mutlu olduklarını söyledi. 95 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE OY KULLANDI Esentepe Mahallesi'nde görme zorluğu yaşayan, tansiyon ve şeker hastası Mazlume Şirin (95) de evinde kızı Leyla Uysal'ın yardımıyla oyunu kullandı. Annesinin görme bozukluğu, tansiyon ve şeker hastası olduğunu söyleyen Leyla Uysal, Bu uygulamayı duyduğumuzda sağlık raporumuzla birlikte başvurumuzu yaptık. Kabul edildi ve bugün görevliler seyyar sandığı evimize kadar getirdi. 95 yaşındaki annem bu sayede vatandaşlık görevini yaptı. Sandık eve gelmeseydi yaşlı annemi okula götürüp oy kullandırma şansım olmayacaktı. Çünkü yürüyemiyor ve arabamız yok. Devletimize bu uygulamasından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Gazipaşa'da 131 sandıkta 37 bin 887 seçmenin oy kullanması bekleniyor. 'DEVLETİM BANA BU İMKÂNI SAĞLADI' Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi Obalar mevkisinde ikamet eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan Ahmet Özdemir (78) seyyar sandık uygulamasıyla oyunu kullandı. İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen 8801 numaralı sandık görevlileri, Ahmet Özdemir'in evine gitti. Özdemir evine gelen görevliler eşliğinde oyunu kullandı. Prostat ve şeker gibi birden çok rahatsızlığı olduğunu belirten Ahmet Özdemir, Demokratik hakkım olan oy kullanma işlemimi yerine getirebilmem için devletimize müracaatta bulunduk. Devletim bana bu imkânı sağladı. İlçe Seçim Kurulu çalışanları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diye konuştu. MERDİVENLERİ EMEKLEYEREK ÇIKTI Kumluca'da oturan Şerife Köse (81) ise oy kullanacağı Mavikent Ayşe- Mustafa Acarbulut Anadolu Lisesi'nin ikinci katındaki sandığına kendi imkanlarıyla çıktı. Yaşlılığın yanı sıra çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Şerife Köse, oğlu Şahin Köse'nin yardım talebini reddederek, merdivenleri emekleyerek çıktı ve oyunu kullandı.