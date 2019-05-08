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(Görüntülü) Gaziosmanpaşa'da patlayan borudaki su metrelerce fışkırdı

İstanbul - GAZİOSMANPAŞA'da kazı çalışması sırasında patlatılan borudaki su metrelerce yukarıya fışkırdı. Küçükköy Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan kazı çalışması sırasında su borusu patladı. Borudaki su metrelerce...

İstanbul - GAZİOSMANPAŞA'da kazı çalışması sırasında patlatılan borudaki su metrelerce yukarıya fışkırdı. Küçükköy Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan kazı çalışması sırasında su borusu patladı. Borudaki su metrelerce yukarı fışkırdı. Mahalledeki bina boyunu geçen suyun kesilmesi için İSKİ ekipleri müdahale etti. Suyun kesilmesinin ardından borunun onarılması için çalışmalar başladı

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