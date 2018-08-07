Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN - İstanbul - GAZİOSMANPAŞA'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı. Soyguncuların silahından çıkan kurşunla bakkal ağır yaralandı. Kurşunlar çevredeki bir kişi de isabet etti. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken polis, silahlı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
(Görüntülü) Gaziosmanpaşa'da kanlı soygun : 1'i ağır 2 yaralı (1)
Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN - İstanbul - GAZİOSMANPAŞA'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı. Soyguncuların silahından çıkan kurşunla bakkal ağır yaralandı. Kurşunlar çevredeki bir kişi de isabet etti....
07 Ağustos 2018 Salı 13:30
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