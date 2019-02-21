Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-GAZİOSMANPAŞA'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin binayla ilgili incelemesi sürüyor.
(Görüntülü) Gaziosmanpaşa'da depremin ardından çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı (1)
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-GAZİOSMANPAŞA'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik...
21 Şubat 2019 Perşembe 01:55
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