(Görüntülü) Gaziantep’te, 3 bin 723 sandıkta oy kullanma işlemi başladı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için vatandaşlar, 3 bin 723 sandıkta oy kullanmaya başladı. Kent merkezi ile Oğuzeli, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı ve Yavuzeli i ilçelerinde toplam 1 milyon 214 bin 503 seçmenin bulunduğu Gaziantep'te, oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Seçmenler, oy kullanmak için sandıklara gitti. Kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Kentte 13'ü cezaevinde, 11'i seyyar olmak üzere toplam 3 bin 723 sandık kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.