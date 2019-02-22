(Görüntülü) Gaziantep'te sahte avukat tutuklandı

Gaziantep'te kendini avukat olarak tanıtarak, vatandaşlardan para alan Y.E.Ç., polisin yaptığı operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada çok sayıda sahte avukat kimliği, avukatlık belgesi ve avukat cübbesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kentte sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapıldığı ihbarı ile harekete geçti. İncilipınar Mahallesi'nde Y.E.Ç.'nin açtığı avukatlık bürosuna operasyon yapan ekipler yaptıkları aramada çok sayıda sahte avukat kimliği, şüphelinin avukat olduğuna dair sahte belgeler ve avukat cübbesi ele geçirdi. Kendisine avukat gibi göstererek ofisine gelenlerden avukatlık masrafları adı altında para aldığı tespit edilen Y.E.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.