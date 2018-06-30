Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...

(Görüntülü) Gaziantep'te orman yangını

GAZİANTEP'te, anız yangının vatandaşların piknik yaptığı mesire alanına sıçramasıyla 30 dönümlük çam ormanı yandı. Yangın, öğleden sonra Düllük Tabiat Parkı ve Mesire Alanı yanındaki Sam Mahallesi?nde başladı. İddiaya göre,...

GAZİANTEP'te, anız yangının vatandaşların piknik yaptığı mesire alanına sıçramasıyla 30 dönümlük çam ormanı yandı.
Yangın, öğleden sonra Düllük Tabiat Parkı ve Mesire Alanı yanındaki Sam Mahallesi?nde başladı. İddiaya göre, Sam Mahallesi'nde ekinlerden sonra başlatılan anız yangını ormana sıçradı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 50 araç ve 200 personel ile ve Orman Bölge Müdürlüğü helikopteriyle müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altıla alınabildi. Olay yerinde çalışmaları izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Toprak, şunları söyledi:
?Düllükbaba ormanları şehrimize en yakın orman arazilerimizden bir tanesidir. Saat 13.10 itibariyle itfaiyemize yangın ihbarından bulunulmuş 7 dakika gibi kısa bir sürede ekipler olay yerinde bulunmuştur. Şehrimizin itfaiyesi, OSB itfaiyesi, Orman Müdürlüğünün itfaiye ekipleri, Şehitkamil Belediyemizin araçlarıyla yaklaşık 50 araç ve 200 personelle kısa zamanda müdahale yapılmış ve yangın çok fazla büyümeden arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınmıştır. 30 bin metrekarelik alan tahrip olmuş, tabi bunların tamamı yanmamış bununlar geçmiş olsun diyoruz.?
Yanan alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325