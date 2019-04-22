(Görüntülü) Gaziantep'te CHP'lilerden, Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama

GAZİANTEP'te CHP'liler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti.



Ordu Caddesi'nde bulunan CHP İl Başkanlığı önünde toplanarak Kırkayak Parkı'na yürüyen CHP'liler, dün Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıya tepki gösterdi. Saldırıyı lanetlediklerini belirten CHP İl Başkanı Lütfü Demir, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimini şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Hangi güç üzerimize gelirse gelsin, bizi asla tahrik edemeyecekler. Bu vatan, bayrak, ezan bizim. Bu ülkede yaşadığımız sürece terörün her türlüsünü lanetliyoruz, lanetleyeceğiz" dedi.

