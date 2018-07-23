(Görüntülü) Gaziantep'te 90 bin kişi borcunu yapılandırdı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-) GAZİANTEP Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, kentte 90 bin kişinin 600 bin liralık borcunu yapılandırdığını söyledi. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Gelir İdaresi Grup Müdür Vekilleri Arif Özefe, Gönül Akın İlhan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Halil Tekin, vergi kapsamına girip 'Ben bu kanunu duymadım' diyen kimsenin kalmasını istemediklerini belirterek şöyle konuştu: "713 sayılı kanun ile mükelleflerin kamuya olan borç yükü azalacak. Bu kapsamda, borçların taksitlendirilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, daha önce eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi gibi pek çok alanda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanmalarını sağlamak, mükelleflerimizin uygulamada herhangi bir mağduriyet yaşamamasını istiyoruz. Bu kapsama girip, 'Ben bu kanunu duymadım' diyen kimsenin kalmaması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Kanundan yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunması gerekiyor. Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek.Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9,12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Unutmamamız gereken bir husus matrah artırımından kaynaklanan ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor." Tekin, kanun kapsamında bu güne kadar Gaziantep'te 90 bin kişinin 600 bin lira borcunu yapılandırdığını sözlerine ekledi.