(Görüntülü) Gaziantep'te 15 Temmuz coşkuyla kutlandı

GAZİANTEP’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anma töreninde binlerce kişi şehitler için dua etti.



Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Vekili Albay Alparslan Kılınç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Mehter gösterisi ve şiirlerin okunduğu alandakiler hep birlikte yatsı namazı kılıp sonrasında şehitler için dua etti.



'BİZİM SİLAHLARIMIZI BİZE DOĞRULTTULAR'



2 yıl önce 15 Temmuz gecesi ülkede çok büyük ihanet yaşandığını belirten Vali Ali Yerlikaya, "15 Temmuz gecesi ülkemizde çok büyük bir ihanet ve kâbus çöktü. Bu gece ülkemiz, milletimiz ülkesini, değerlerini, onurlarını, tarihlerini satanlara karşı koydular. Son İstiklal Savaşı'nı verdiler. Bizim silahlarımızı, toplarımızı, tanklarımızı, uçaklarımızı bize doğrulttular. Onlar bir cemaat adı altında, alnı secdeye varan aydınlık nesil adı altında, altın nesil adı altında olanlar düğmeye basıldığı andan itibaren terörist oldular. Ama biz Bedir’de, Malazgirt’te, Çanakkale’de olduğu gibi 'Ya istiklal, ya izmihlal' diyerek imanımızdan aldığımız güçle meydanlara koşarak dur dedi" dedi.



'15 TEMMUZ CESARET VE ASALETTİR'



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 15 Temmuz’un diriliş ve direniş olduğunu belirterek, "15 Temmuz cesaret ve asalettir. 15 Temmuz direniş ve diriliştir.15 Temmuz bizim için ikinci bir Malazgirt’tir, 'Ya bu İstanbul bizi alacak, Ya ben bu İstanbul’u alacağım' diyenlerin torunlarına selam olsun. 2 yıl önce akşam saatlerinde başlayan hain direnişe karşı, darbeye karşı 'Yeter söz de, karar da milletindir' dediniz. 'Her 10 yılda bir darbe bu milletin kederi değildir' dediniz. İşte bu duruş bütün dünyaya haykırıştır” diye konuştu.