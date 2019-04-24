(Görüntülü) Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bir günde 80 bin ziyaretçi

Dünyanın 4'üncü, Avrupa?nın 3'üncü, Türkiye?nin ise en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, girişlerin ücretsiz olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 80 bin ziyaretçi ağırladı.

Gazianteplilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler, hayvanat bahçesinin girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kalabalığa rağmen aileleriyle hayvanat bahçesine giren çocuklar, zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, zebra, flamingo gibi hayvanların yanı sıra dün açılışı yapılan 'Tropik Kelebek Bahçesi'ni görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. 7?den 70?e herkesin akın ettiği hayvanat bahçesi bir günde rekor ziyaretçi sayısına ulaştı.

HEDEF 5 MİLYON ZİYARETÇİ

Herkesin beğenisini kazandıklarını ifade eden Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni 80 bin kişi gezdi. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor. 2018 yılında hayvanat bahçemizi 4 milyon kişi gezmişti. 2019 yılında ise 5 milyon kişiyi hedefliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'da hayvanat bahçemiz ücretsizdi. Herkesin çok beğenisini kazanıyoruz. İnsanlar burayı, çok temiz ve doğal olduğu için beğenerek geziyor dedi.