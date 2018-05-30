Serpil KIRKESER/İSTANBUL. () YENİ Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürme ve eşi Esma Karanfil'i de yaralama suçundan yargılanan Cemil Karanfil, "Kasten öldürme" ve "Eşi öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
(Görüntülü) Gazeteci Kadir Demirel'i öldüren damadına 37 yıl 6 ay hapis cezası (1) (Arşiv)
Serpil KIRKESER/İSTANBUL. () YENİ Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürme ve eşi Esma Karanfil'i de yaralama suçundan yargılanan Cemil Karanfil, "Kasten öldürme" ve "Eşi öldürmeye teşebbüs"...
30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:58
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