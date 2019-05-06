(Görüntülü) Gazeteci Hasan Erşan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - İSTANBUL'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Hasan Erşan'ın babası, Hürriyet Gazetesi Özel Haber Servisi Müdürü Mesude Erşan'ın kayınpederi Gültekin Erşan (84), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabet ve kalp yetmezliği tedavisi gören Gültekin Erşan, Cuma günü hayatını kaybetti. Memleketi Mersin'e getirilen merhum için merkez Mezitli Mezarlığı'nda bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene merhumun gazeteci oğlu Hasan Erşan ile gelini Mesude Erşan ile yakınları ve sevenleri katıldı. Öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Gültekin Erşan'ın cenazesi, dualar arasında toprağa verildi. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar deniz ticaret avukatı olarak görev yapan Gültekin Erşan, Mersin Rotary Kulübü'nün kurucu başkanıydı.