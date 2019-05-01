(Görüntülü) Gayrimüslimler için el yapımı özel tabut

ANTALYA'da mobilya ustası Ayhan İnce (44), farklı model ve desenlerdeki tabutları Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancılar için üretiyor. İnce, tatilleri sırasında hayatını kaybeden gayrimüslimler için de taşıma tabutu temin ediyor. 30 yıllık mobilya ustası Ayhan İnce, 14 yıl önce Türkiye'de yabancılara yönelik üretimde eksikliği görerek tabut yapımına başladı. İnce, gayrimüslimlerin yanı sıra Müslümanlar için de tabut üretmeye başladı. Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki 150 metrekarelik atölyesinde 3 kişiyle çalışan İnce, farklı modelde tören ve transfer tabutu üretiyor. İnce'nin, en büyük pazarını ise Türkiye'nin çeşitli illerine tatile gelerek hayatlarını kaybeden yabancı turistler ve yerleşik yabancılar oluşturuyor. İnce, cenaze sahiplerinin isteğine göre ölen kişinin dini inanışı, renk, motif ve bulunması gereken sembollerin de içinde yer aldığı tören veya transfer tabutunu bir günde hazırlıyor. En çok Almanya ve Rusya'ya tabut gönderen İnce, Türkiye pazarının yüzde 70'ini tek başına karşılıyor. İnce'nin en büyük hedefi ise Türkiye'nin en büyük tabut ihracatçısı olmak. İsteğe göre iki çeşit tabut üretimi yaptıklarını kaydeden İnce, "Tören tabutları cenazelerin tabutla gömülmelerinde kullanılır. Transfer tabutları ise şehirlerarası veya uluslararası hava ve karayolu taşımacılığında, içi koku ve sıvı çıkarmayan özel tabutlardır. Bir yılda ürettiğimiz 1300 tabutun, 900'e yakını yabancılar için kullanılıyor" diye konuştu. Transfer tabutlarının sızdırmaz olmasının önemli olduğunu anlatan İnce, tören tabutlarında da görselliğin ve ihtişamın önemine dikkat çekti. İki çeşit tabutun içine yekpare sac kaplama yapıldığını, koku ve sıvı sızdırmazlığa karşı önlem aldığını aktaran Ayhan İnce, "Saatlerce uçakta yolculuğu yapacak cenazenin tabut içinde güvenli olması önemli. Bu nedenle sızdırmazlığı ve kapandığında hava almaması için özel çalışma yapıyoruz" dedi. Tabutların fiyatı ise kullanılan malzemeye göre 300 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. 'YAPAMAYACAĞIM HİÇBİR TABUT YOK' Türkiye'ye tatile gelip hayatını kaybeden bir turist için her tür tören ve transfer tabutunu yapabildiğini aktaran İnce, "Antalya'nın yanı sıra diğer illerin ihtiyacını da karşılayabiliyorum. Türkiye'de tatil sırasında hayatını kaybeden turistlerin cenazelerinin ülkelerine geri gönderimlerinde standart tabut ölçüleri var. Bu kapsamda üretim yapıyorum. Özel sipariş tabut da üretiyorum. Kimisi iç dekorasyonu ve dış süslemesiyle ilgili örnek fotoğraflar getiriyor ve yapabilir misin diye soruyor. Yapamayacağımız hiçbir tabut çeşidi yok" diye konuştu. Cenaze sahiplerinin, tabutun motif, renk, dini inanışlarına uygun sembollerle donatılarak yapılmasını istediğini de aktaran İnce, "Bazen modellerin fotoğraflarını çekip gönderenler oluyor. Fotoğrafları inceleyerek birebir aynısını yapıyorum" dedi.