(Görüntülü) Gastronomi öğrencileri festivalde yarıştı

İZMİR'in Urla ilçesinde, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile düzenlenen 1. Urla Gastronomi Festivali, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Zengin Türk mutfağının tanıtım ve sunumlarının yapıldığı festivalde, farklı okullardan katılan öğrenciler yemek yarışmalarında hünerlerini sergiledi. Urla Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ve Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile Urla Meydanı'nda 1. Urla Gastronomi Festivali düzenlendi. Yemek yarışmaları, canlı workshop çalışmaları, tadım atölyeleri ve söyleşilerle zengin içeriğe sahip festivalde, zengin Türk mutfağının tanıtımı yapıldı. TAŞPAKON Türkiye Kupası Ön Elemeleri Yemek Yarışması'nın düzenlendiği festivalde, gastronomi öğrencileri birbirinden farklı menüler pişirerek kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye girecek okulların, İstanbul'da gerçekleşecek olan şampiyonaya katılma hakkı elde edeceği bildirildi. Festivalde düzenlenen zeytinyağı atölyesinde, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen öğrenci, öğretmen ve akademisyenler zeytinyağı üretimi ve kullanımı hakkında festival ziyaretçilerini bilgilendirdi. Öte yandan festival alanında kurulan yöresel ürün pazarlarında, yiyecekten el emeği objelere kadar birçok ürün satışa sunuldu. 'URLA GASTRONOMİ ŞEHRİ HALİNE GELDİ' Festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirten İzmir Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu İzmir Temsilcisi İbrahim Kılıç, "Bugün burada 1. Urla Gastronomi Festivali'ni düzenliyoruz. Ciddi bir katılımla birlikte burada TAŞPAKON finallerinin bir ayağını gerçekleştiriyoruz. Burada temel amaç gastronomi anlamında en iyi nelerin yapılabildiğini göstermek. Urla, daha önce düzenlenen etkinliklerle, bu bölgede yer alan festivallerle, restoranlarıyla bir gastronomi şehri haline geldi. Bizim amacımız, bunun daha üst noktaya getirilmesi için ne yapılması gerekiyorsa buna katkı sağlamaktır. Burada birçok workshop, söyleşi düzenleniyor. İkramlar dağıtılıyor. Bununla birlikte bazı workshoplarımızda tanınmış ünlü şeflerimiz yer alıyor. Aynı zamanda bölgede her hafta sonu kadın üretici pazarı kuruluyor, festivale gelen ziyaretçiler bu pazarı da gezme fırsatı buluyorlar. Urla'nın, İzmir'in festivallere ilgisi olduğunu biliyoruz, bunun daha iyi yerlere götürülmesi için herkes üzerine düşen görevi yapmalı" dedi. ÖĞRENCİLER ÜRETİMİN BİR PARÇASI OLDU Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halim Türk, "Bakanlığımızın meslek lisesi öğrencilerini öncelemesiyle başlayan kapsamlı etkinliklerden bir tanesi bugün Urla'da gerçekleştiriliyor. Bu tarz etkinlikler, toplumumuzda meslek lisesi öğrencilerinin mesleğinde kendilerini ispat etmesini, özgüvenlerini arttırmalarını sağlıyor. Üretmeyen meslek lisesi olmamalıdır. Biz, üretime katkı sağladıkça, çocuklarımızı üretimin bir parçası haline getirdikçe ülkemizi daha iyi yerlere getirebileceğimizi düşünüyoruz. Çocuklarımız bugün ünlü aşçılarla bir araya gelerek geleceğe ilişkin yönlendiriliyor" diye konuştu. MARİFETLİ ELLER YARIŞTI Yarışmada zamanla yarışan Aydın Mehmet Emin Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü öğrencisi Şadiye Arıcı, "Biz bugün partnerim Saide Duran ile beraber çilekli, fındıklı pasta ve irmik tatlısı pişiriyoruz. Daha önce provasını yapmadık ama yetiştirebiliriz. Bu etabınkini bilmiyorduk, biz daha çok ana yemekler üzerine çalıştık. Bugün kazanırsak çok mutlu olacağız" dedi. Yarışmacılardan Karaburun Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmet Taylan ise, "Bugün çilekli pasta ve ayva tatlısı yaptık. Biz çok hızlıyız, bir 10 dakika içinde bitireceğiz. Yarışma çok güzel gidiyor" diye konuştu. Festivalde görevli gastronomi öğrencilerinden Sıla Çelikcan, "Bölümümüz çok eğlenceli bir bölüm. Mesleğimizi severek yapıyoruz, sevmeden hiçbir şey olmuyor. Sabır ve yetenek isteyen bir meslek. Üniversitede gastronomi okumak istiyorum. Denetleyici veya aşçı olabilirim. Bugün arkadaşlarımız yarışıyor biz de onların çıkardıkları tabağı jüriye gönderiyoruz. Bir tanesi de burada sergileniyor" dedi.