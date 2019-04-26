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(Görüntülü) Galeriç Ormanı'nda su papatyası güzelliği

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı ilkbaharla birlikte açan su papatyaları ile beyaza büründü. Görenleri hayran bırakan papatyalar su yüzeyinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Samsun'un...

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN'da Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı ilkbaharla birlikte açan su papatyaları ile beyaza büründü. Görenleri hayran bırakan papatyalar su yüzeyinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan ve Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan birisi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti içerisindeki Galeriç Ormanı (sabasar ormanı), ilkbaharda doğaseverlere adeta görsel şölen sundu. Suyla kaplı zeminde açan su papatyaları su basar ormanını adeta beyazla kapladı. Su papatyaları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle fotoğraf sanatçıları bu dönemde Galeriç Ormanına gelerek su papatyalarının fotoğraflarını çekiyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender Galeriç Ormanları ile 56 bin hektar alanı kapsayan Kızılırmak Deltası ise 356 tür yaban kuşuna da ev sahipliği yapıyor.

GALERİÇ ORMANI

Kızılırmak Deltası'nda bulunan Galeriç Ormanı, Türkiye'de nadir subasar ormanlardan birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır. Bu bölgenin yaban hayat açısından en ilginç alanlanı ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ormanlarıdır. Bu ormanlar günümüzde parçalanmış olmakla birlikte Yörükler Beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı henüz bütünlüğünü korumaktadır. Kızılırmak Deltası barındırdığı kuş varlığı açısından çok büyük öneme sahiptir. 

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