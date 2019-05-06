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(Görüntülü) Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Galatasaray taraftarları, Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti kutladı. Konvoy oluşturarak ilçede tur atan sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yaktı, konfeti attı. Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide...

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Galatasaray taraftarları, Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti kutladı. Konvoy oluşturarak ilçede tur atan sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yaktı, konfeti attı.
Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Maçın bitmesinin ardından Marmaris İlçesi'nde Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü. Takımlarının formalarını giyip ellerinde bayraklarını alan motosiklet ve araçlardan oluşan bin araçlık konvoy ikiye ayrılarak şehir turu attı. Konfeti patlatan ve havai fişek atan taraftarlar, takımlarının marşlarını çalarak tezahürat yaptı. İlçenin ana merkezi olan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Kordon Caddesi'ni trafiği kapatan taraftar grubu, sarı-kırmızı meşaleler yaktı. Bir saat süreyle şehir turu atan grubun bir kısmı 19 Mayıs Gençlik Meydanı bir bölümünde Atatürk Anıtı önünde toplanarak takımlarının marşlarını söyledi. Taraftar grubu kutlamanın ardından araçlarına binerek sessizce dağıldı. Bazı taraftarlar ise yat limanına ellerindeki bayraklarla marş söyleyerek yürüdü. 
Ayrıca, kutlamalarda motosiklet sürücülerinin karıştığı 6 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan üç ayrı tartışma ise polisin iknası üzerine büyümeden sonlandırıldı. 

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