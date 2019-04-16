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(Görüntülü) Gaga Gölü için 'Koruma Amaçlı İmar Planı' onaya sunuldu

Mustafa KIRLAK/ORDU, () - ORDU'nun Fatsa ilçesinde bulunan, doğal sit alanı Gaga Gölü için hazırlanan 'Koruma Amaçlı İmar Planı', Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na onaya sunuldu. Fatsa'nın turizm mekanlarından...

Mustafa KIRLAK/ORDU, () - ORDU'nun Fatsa ilçesinde bulunan, doğal sit alanı Gaga Gölü için hazırlanan 'Koruma Amaçlı İmar Planı', Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na onaya sunuldu.

Fatsa'nın turizm mekanlarından olan ve doğal güzelliğiyle görenlerin hayran kaldığı Gaga Gölü için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 'Koruma Amaçlı İmar Planı' hazırlandı. Plan, onay için Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmalar tamamlandığında Gaga Gölü'nün, ziyaret edenlerin keyifli vakit geçirebileceği turizm merkezi haline geleceğini söyledi. Gaga Gölü'nün doğal sit alanı olarak koruma altında olduğunu belirten Güler, "İlçenin önemli turizm destinasyonlarından birisi olan ve derinliği 10 ile 15 metre arasında değişen Gaga Gölü, 1'inci ve 3'üncü derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Ortasında küçük bir adacık bulunan ve bu adacıkta kilise kalıntıları yer alan göl, imar planı çalışmalarının tamamlanmasıyla Ordu'nun önemli rekreasyon alanlarından biri haline getirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'nun değerlerine sahip çıkacağımız gibi yapacağımız çalışmalarla saklı güzellikleri günyüzüne çıkararak, vatandaşlarımızın güzel zaman geçirebileceği alanlara dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Güler, hazırlanan planın, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulduğunu ve 30 dönüm alanda kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından 146,6 hektar alanda koruma amaçlı olarak hazırlanan imar planı onay için kurula sunuldu. Aynı zamanda göl etrafındaki parsellerin 30 dönümünde yürütülen kamulaştırma çalışmaları da tamamladı" dedi
 

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