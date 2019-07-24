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(Görüntülü) FSM'deki çalışmalar gece havadan görüntülendi

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde süren çalışmalar gece havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 28. gününde devam ediyor. İlk etapta Ankara istikametinde başlayan...

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde süren çalışmalar gece havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 28. gününde devam ediyor. İlk etapta Ankara istikametinde başlayan çalışmalar, şu anda Edirne istikametinde devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, bozulan asfalt iş makineleri ile kazınarak temizleniyor. İki ayrı izolosyan malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda, köprü üzerine özel asfalt atılacak. Köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramı öncesi tamamlanması bekleniyor.

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