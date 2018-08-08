(Görüntülü) Frig Vadisi 'Anadolu Açık Hava Müzesi' oluyor

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı kapsamında açıkladığı 'Anadolu Açık Hava Müzesi Frigya' vizyon projesi çalışmaları Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, himayesinde başladı. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Koruma ve İzleme Daire Başkanı Dr. Ali Özkır'ın oluşturduğu heyet, projenin ilk etapta hayata geçeceği İscehisar ilçesi Seydiler Beldesi'nde incelemelerde bulundu. Kırkin Mağarası ve Peribacalarında inceleme yapan Vali Tutulmaz, Frig Vadisi'nin kentin önemli değerleri arasında olduğunu söyledi. DÜNYADA GEÇİCİ KÜLTÜR MİRASIDIR FRİG VADİLERİ Frigya Vadisi'nin Anadolu Açık Hava Müzesi haline getirileceğini kaydeden Vali Tutulmaz, Seydiler beldesinden başlayan, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın bir bölümünü kaplayan geniş bir vadi. Projeyle kültürel, doğal ve tarihi zenginliğimizi insanımıza sunmuş olacağız dedi. 70'DEN FAZLA SİT ALANI VAR Vali Mustafa Tutulmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bölgede master planı yaptırdığını, çerçevede 70 civarında doğal ve tarihi sit tespit edildiğini aktardı. Vali Mustafa Tutulmaz, proje kapsamında Seydiler bölümünde Frig desenlerini ortaya çıkaracak bir ışıklandırma yapılacağını, yürüyüş yolları yapılacağını söyledi.