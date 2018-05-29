PARİS'TE MUHTEŞEM BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ Maria ve George Yaramış çifti, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden önce Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan muhteşem düğünle dünya evine girmişti. Georges Yaramış beyaz, Maria Yaramış ise doru bir atla nikahın kıyıldığı kilisenin avlusuna giriş yapmıştı. Genç çift ve yakınları, nikahın ardından, George Yaramış'ın işadamı babasına ait düğün salonu Palace de Villilers'de gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlenmişti.
(Görüntülü) Fransa'dan gelen gelin-damat, Kato Dağı'nda balayı yaptı (3)
PARİS'TE MUHTEŞEM BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ Maria ve George Yaramış çifti, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden önce Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan muhteşem düğünle dünya evine girmişti. Georges Yaramış beyaz,...
29 Mayıs 2018 Salı 15:38
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