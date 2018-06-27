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(Görüntülü) Frankfurt'tan Eskişehir'e turist kafilesi

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'e, 'kardeş şehir' Almanya'nın Frankfurt kentinden aralarında Türklerin de bulunduğu 25 kişilik turist kafilesi geldi. Turistler, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.'de (TÜLOMSAŞ)...

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'e, 'kardeş şehir' Almanya'nın Frankfurt kentinden aralarında Türklerin de bulunduğu 25 kişilik turist kafilesi geldi. Turistler, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.'de (TÜLOMSAŞ) bulunan, Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim'in önünde hatıra fotoğrafı çektirip, parkları ve tarihi yerleri gezdi.

Frankfurt'ta yaşayan Eskişehirli Zarife Erenler Temiz'in organizasyonuyla 25 kişilik turist kafilesi, 1 haftalık gezi için Eskişehir'e geldi. Aralarında Türklerin de bulunduğu kafile, Eskişehir'de ilk olarak 'Devrim' otomobilini görmek için TÜLOMSAŞ'ı ziyaret etti. 'Devrim'in önünde hatıra fotoğrafı çektiren kafile, daha sonra Sazova Mahallesi'ndeki Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nı gezdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Frankfurt Belediyesi arasında, 2012 yılında 'kardeş şehir' protokolü imzalandığını belirten Zarife Erenler Temiz, 1 hafta Eskişehir'deki tarihi ve turistik yerleri gezeceklerini söyledi. Temiz, "Eskişehir'i bu kadar modernleştirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyorum. Almanya'dan kardeş şehir Frankfurt olarak ziyarete geldik. İyi ki varmış Eskişehir, diyoruz. Ziyaretimizde sadece kent merkezini değil, ilçelerindeki kültürel yerleri de gezeceğiz. Battalgazi Türbesi'ne, kaplıcalara gideceğiz. 1 hafta boyunca Eskişehir'de olacağız. Eskişehir'de gezilecek yerler gerçekten çok fazla. Eskişehir Türkiye'ye değil, dünyaya tavsiye edilecek bir şehir" diye konuştu.
 

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