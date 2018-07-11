(Görüntülü) Fotoğrafçı Albayrak'a Vanlı kadınlardan teşekkür

MALATYA'da düğün fotoğrafını çekeceği gelinin yaşının 15 olduğunu öğrenince tepki gösterip çekip yapmayacağını belirten ve damatla tartışıp kavga eden fotoğrafçı Onur Albayrak'a Vanlı kadınlar teşekkür etti. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) Başkanı Gülmay Gümüşhan, "Vanlı kadınlar adına Onur Albayrak'a göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz" dedi. Van`da faaliyet gösteren YAKA-KOOP bölgede erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyor. Çeşitli kampanyalar düzenleyip projeler hazırlayan YAKA-KOOP Başkanı Gülmay Gümüşhan, 2016 yılında da 'Van'da Çocuk Evlilikleriyle Mücadele Projesi`ni başlattı. Proje kapsamında, muhtar ve imamlarla, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve eğitimcilerle ortaklaşa köylerde çalışma yürüttü. Başlattıkları kampanyalarla büyük farkındalık yaratan YAKA-KOOP, proje kapsamında 4 kız çocuğunun evlilik yolundan alınarak eğitime kazandırıldı. YAKA-KOOP Başkanı Gülmay Gümüşhan, "4 yılda 4 çocuk az olabilir ama önemlidir. Şimdi bizim 105 köydeki çalışmamızdan dolayı başvurularımızda artış var. Bu kampanyayla konuyla ilgili farkındalık kazanıldı" dedi. BİZİM DE HEDEFİMİZ BUYDU Gümüşhan, Malatya'da düğün fotoğrafını çekeceği gelinin yaşının 15 olduğunu öğrenince tepki gösterip çekip yapmayacağını belirten ve damatla tartışıp kavga eden fotoğrafçı Onur Albayrak teşekkür etti. Gümüşhan, "Onur Albayrak, bir düğünde gelinin yaşının küçük olduğunu görünce fotoğraf çekmeyerek tepki vermesi bizleri çok mutlu etti. Bizim yürüttüğümüz 5 yılık kampanya da tamda bunu hedefliyordu. Biz Vanlı kadınlar olarak Albayrak'a bu duyarlı davranışından dolayı çok teşekkür ederiz. Çocuk evlilikler konusunda herkes yani kuaföründen, düğün salonu sahiplerine, gelinlikçilere, fotoğrafçılara kadar herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse, eminim çocuk yaşta evlilikler son bulur. Biz Albayrak'a hazırlamış olduğumuz teşekkür belgesini gönderiyoruz" diye konuştu.