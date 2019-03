(Görüntülü) Fotoğraf çekerken başlattığı kampanyayla 20 bin çocuğa bot giydirdi -2

IĞDIRLI fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan'ın, doğa çekimi için çıktığı bölgede köylerde gördüğü çocuklara yardım etmek amacıyla başlattığı kampanya, 3'üncü yılına ulaştı. Kampanya kapsamında 20 bininci botu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünde giydiren Özcan, hedefinin bölgede 100 bin çocuğa ulaşmak olduğunu söyledi.







Fotoğraf sanatıçı Mehmet Özcan, Iğdır'da yaklaşık 3 yıl önce doğa çekimi sırasında köyün birinde ayakkabıları yırtık bir çocuğun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından başlatılan yardım kampanyasını aksatmadan sürdürüyor. İlk kampanyada Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlarla Iğdır ve çevresinde 450 çocuğu giydiren Mehmet Özcan, kampanyasını genişletti. Doğu'da her yıl yüzlerce çocuğa, bot, mont gibi kışlık giysi temini sağlayan Özcan, 20 bininci botu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünde giydirdi. Sadece hayırseverlerin değil birçok sanatçının da destek verdiği Özcan, Dalbahçe köyündeki çocukları sevindirdi.







İZMİR'DEN YARDIM DAĞITIMINA GELDİ







Dalbahçe köyündeki yardım dağıtımına İzmir'de yaşayan Banu İnan da katıldı. Sosyal medyadan tanıştığı Mehmet Özcan'a destek için Doğubayazıt'a geldiğini ifade eden Banu İnan, 10 yıldan beri arkadaşlarıyla İzmir'de sosyal projelerde yer aldığını belirtti. İhtiyaç sahibi çocukların her zaman yardımına koştuklarını söyleyen Banu İnan, Mehmet Özcan'a da bunun için destek verdiklerini bildirdi.







HEDEFİ 100 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK







Yardım kampanyasının ayakkabısı yırtık bir çocuğun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla başladığını ardından kar topu gibi her geçen gün büyüdüğünü anlatan Mehmet Özcan, hedefinin Doğu'da 100 bin çocuğa yardım eli uzatmak olduğunu vurguladı. Fotoğraf sanatçısı olarak sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgilendiğini belirten Özcan, şimdiye kadar 20 bin çift bot, 15 bin mont, 5 kamyon da oyuncak dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Doğubayazıt ilçesi Dalbahçe köyünde 20 bininci bot dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, "Daha önce yardımlarımızı okulları gezip dağıtıyorduk. Artık sahaya inip ev ev gezerek çocuklara bot, mont gibi giysilerini teslim ediyoruz. Özelikle sosyal medya üzerinde birçok sanatçı ve aktivistlerden yardım alıyoruz. Bu projeleri büyütmek istiyoruz, tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu gördükçe daha fazla mutlu oluyorum. Hedefimiz bölgemizdeki ihtiyaç sahibi 100 bin çocuğa ulaşabilmek. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.