(Görüntülü) Foça'da gün batımı güzelliği
İZMİR'in Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı. Turistik ilçe Foça, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzarasıyla da dikkat çekti. Güneşin battığı sırada gökyüzünün...
21 Haziran 2019 Cuma 11:03
İZMİR'in Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı. Turistik ilçe Foça, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzarasıyla da dikkat çekti. Güneşin battığı sırada gökyüzünün kızıla dönmesi ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı. Gökyüzündeki görsel şölen, birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.
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