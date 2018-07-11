(Görüntülü) Foça Belediye Başkanı Demirağ'ın babası toprağa verildi

İZMİR'in Foça İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ'ın vefat eden babası Erineri Demirağ (74), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyaset ve iş dünyasının önde gelenleri ile Foçalılar, Başkan Demirağ'ı acı gününde yalnız bırakmadı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın emekli jandarma astsubay olan babası Erineri Demirağ, dün evinde aniden rahatsızladı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demirağ, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakıma alındı. Demirağ, burada yapılan müdahalelere rağmen saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yakın koruması olarak görev yapmış isimlerden biri olan emekli Jandarma Astsubay Erineri Demirağ için bugün öğlende, Foça Fatih Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Bedri Serter, Buca, Urla, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Menemen, Güzelbahçe belediye başkanları, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Foça Belediyesi çalışanları, ailesi, sevenleri ve yüzlerce Foçalı katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bazı milletvekilleri, işadamları, belediye başkanları, kurum ve kuruluşlar çelenk göndererek ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunarak Gökhan Demirağ'ın acısına ortak oldu. Camide kılınan cenaze namazının ardından Erineri Demirağ'ın cenazesi uzun bir araç konvoyuyla getirildiği Foça Yeni Kabristan'da gözyaşları arasında, dualarla toprağa verildi. Başkan Gökhan Demirağ ve diğer yakınları, hem camide hem kabristanda gözyaşları arasında taziyeleri kabul etti.