Alper KORKMAZ - İstanbul () - FLORYA'da üst geçide takılan TIR'ın dorsesi yola devrildi. Olay saat 12.15'te meydana geldi. Üst geçide takılan TIR'ın dorsesi yola devrildi. Şeridin boş olması büyük bir kazanın önüne geçti. Olay nedeniyle iki şerit trafiğe kapanırken dorsenin kaldırılması için çalışmalar sürüyor
(Görüntülü) Florya'da üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi yola devrildi (1)
Alper KORKMAZ - İstanbul () - FLORYA'da üst geçide takılan TIR'ın dorsesi yola devrildi. Olay saat 12.15'te meydana geldi. Üst geçide takılan TIR'ın dorsesi yola devrildi. Şeridin boş olması büyük bir kazanın önüne geçti. Olay...
06 Aralık 2018 Perşembe 12:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.