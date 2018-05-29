(Görüntülü) Fıtık ameliyatı sonrası vücut 6 hafta dinlendirilmeli

FITIK ameliyatlarında geliştirdiği “özel yama tekniği” ile 2008’de Avrupa Laparoskopik Cerrahi ödülünü alan Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ediz Altınlı, fıtık ameliyatları sonrası, vücudun eski bütünlüğüne kavuşması için en az 4-6 haftalık süre gerektiğini söyledi. Genel cerrahinin en çok yapılan ameliyatlarından biri olan fıtık cerrahisinde sorunlu bölgeye uygulanan yama işleminin özelliğini anlatan Prof. Dr. Altınlı, “Fıtık ameliyatlarında kullanılan en iyi yamanın bile yüzde 17 oranında çektiğini biliyoruz. Bu nedenle artık fıtığın büyüklüğüne göre değil, çok daha geniş bir alanı kaplayacak şekilde yama tekniği uyguluyoruz” dedi. Prof. Dr. Altınlı, “Yama ani bir hareket ile kayarsa, vücut yanlış yeri doldurur. Bu durumda da fıtığın nüksettiği düşünülür. Yamanın doğru bölgeye entegre olabilmesi için ani hareketlerden ve ağır sporlardan kaçınmak önemlidir” ifadelerini kullandı. AŞIRI HAREKET VE AĞIR SPORLARA DİKKAT Fıtık cerrahisinde uygulanan özel teknikler, hasta konforunu artıran ve cerrahi sonrası nüks riskini en aza indiren özellikleriyle dikkat çekiyor. Ameliyatlarında kullanılan yamanın çekme payı ile ilgili araştırmaları sonucu 2008 yılında Avrupa Laparoskopik Cerrahi ödülünü aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Ediz Altınlı, “Bütün fıtıklar farklı yöntemler ile tedavi ediliyor. Geçmişte yama fıtığın büyüklüğüne göre uygulanırken, en iyi yamanın bile yüzde 17 oranında çektiğini ispatladık. Bu sonuçla da Avrupa birincilik ödülüne layık görüldük. Yamanın geniş bir bölgeyi kaplayacak şekilde konulması gerekiyor. Bunun yanında sabitleme malzemeleri de çok önemli. Konulan yamanın fıtığı engellediği yönünde yanlış bir kanı var. Oysaki yama, sadece bir matris oluşturuyor ve oluşan matris vücuda, ‘git orayı doldur’ diyor. Yama kayarsa vücut yanlış yeri dolduruyor ve fıtığın nüksettiği düşünülüyor. Bu kaymanın olmaması ve doğru bölgenin doldurulması için vücudun 4 ila 6 haftaya ihtiyacı bulunuyor. Bu nedenle ani ve aşırı hareketler ile ağır sporlardan uzak durmak gerekiyor“ şeklinde konuştu. FITIK AMELİYATLARINDA ROBOTİK CERRAHİ AYRICALIĞI Fıtıkta uygulanan teknikler arasında robotik cerrahinin de çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Altınlı, da Vinci robot teknolojisinin fıtık ameliyatlarında özellikle tercih edildiğini söyledi. Prof. Dr. Altınlı yöntemin hasta için ayrıcalıkları hakkında da şu bilgileri verdi: “Laparoskopik cerrahi, küçük borular ile karnın içine girilerek yapılan bir ameliyattır. Robotik cerrahi ise en ileri teknolojidir. Robotun getirdiği en önemli avantaj, master kolların insanın kolundan daha fazla rotasyon yapıyor olmasıdır. Yani insanın kolu laporaskopik cerrahi yaparken ve 180 derece dönerken, master 540 derece dönebilir. Daha rahat dikiş atılır ve daha yakın plandan müdahale edilebilir. Özellikle çift taraflı fıtıklarda robot sayesinde tespit edilebilir ve hastanın ameliyat sırasındaki kanama riski de en aza indirilir. Kasık fıtıklarının yaklaşık yüzde 50’si çift taraflıdır ve genellikle de tek taraflı olarak düşünülür. Sadece tek taraf alınınca da ameliyattan 2-3 ay sonra yeniden bir fıtık sorunu ortaya çıkar. Robotik cerrahi ile bu riskler ortadan kaldırılır. Bunun için fıtık ameliyatlarında robotik cerrahiyi öneriyoruz.” FITIK KADINLARDA DAHA AZ GÖRÜLÜYOR Prof. Dr. Altınlı, vücutta kasık, göbek, kesi yeri ve mide fıtıklarının görüldüğünü belirterek, kasık fıtığının diğerlerine göre daha yaygın olduğunu ifade etti ve ekledi: “Kasık fıtıkları erkeklerde daha çok görülüyor. Kadınlarda genel olarak fıtıkların görülme oranı daha az diyebiliriz.” TÜRKİYE’DE İLK KEZ BÖYLE BİR WORKSHOP DÜZENLENDİ Fıtık cerrahisindeki tecrübelerini, yurt dışındaki pek çok cerraha aktarmak için Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde ‘Karın batın ön duvarı tamir çalıştayı’ adlı bir workshop düzenlediklerini de dile getiren Prof. Dr. Ediz Altınlı, “Workshop’a Rusya Federasyonu’ndan, Kuzey Irak’tan, Ürdün’den, Birleşik Arap Emirlikleri’nden birçok cerrah katıldı ve uluslararası bir etkinlik oldu. Fıtık cerrahisinde uyguladığımız kendi tekniklerimizi katılımcılarla paylaştık. Ameliyatlarımızı izleme fırsatı buldular, bilgilerini tazelediler. Böyle bir etkinlik Türkiye’de de bir ilk olma özelliği taşıyor” dedi.